«Как будто извращенец»: пациентка роддома в Новокузнецке обвинила врача в домогательствах

Женщина лишилась ребенка после некорректных действий медика.

Врач новокузнецкого роддома № 1 трогал беременных пациенток за ягодицы. Об этом 5-tv.ru заявила одна из пациенток.

Татьяна, забеременевшая с помощью ЭКО в 2024 году, планово поступила в роддом для наблюдения и обследований. По ее словам, в течение недели врач вел себя некорректно, касался ее тела и вызывал у женщин в палате чувство смущения и страха.

«Он как будто извращенец какой-то был, гладил меня по коленкам, по пальцам, по спине, по ягодицам. <…> Все, кто был в палате, из его кабинета красные выходили от стыда», — рассказала женщина.

Пациентка отметила, что на 39-й неделе беременности ей отказали в плановом кесаревом сечении, ссылаясь на косметические причины, и настаивали на стимуляции родов. Во время процедур у женщины началось сильное кровотечение, которое продолжалось несколько дней. В итоге Татьяна была госпитализирована в другой роддом, где ее экстренно прооперировали.

По словам женщины, ребенок родился без признаков дыхания и вскоре умер. Она утверждает, что ситуация могли усугубить действия врача.

«У ребенка пульс был, но дыхания не было, он был белый. Пытались реанимировать. <…> Потом сказали, что он нахлебался крови, она была у него в носу, в желудке, в легких», — рассказала она.

Позднее выяснилось, что сестра Татьяны в 2000-х годах наблюдалась у того же специалиста и также подвергалась неподобающему обращению.

