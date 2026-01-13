Дания собралась перебросить войска в Гренландию в ответ на заявления США

Фото: www.globallookpress.com/Johan Nilsson

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Военные предложили отправить подразделения с Борнхольма на арктический остров.

Датские военные обсуждают возможность переброски подразделений с острова Борнхольм в Балтийском море на территорию Гренландии. Как сообщила испанская газета Pais, инициатива направлена на демонстрацию Вашингтону позиции Копенгагена в связи с недавними заявлениями американского лидера Дональда Трампа о претензиях на остров.

«Если мы хотим послать сигнал США, <…> мы могли бы отправить наших ребят с Борнхольма в Гренландию», — заявил один из военных в неформальной беседе с изданием.

Гренландия является частью Датского королевства и обладает широкой автономией, полученной в 2009 году, включая право самостоятельно определять внутреннюю политику. В последние годы вопрос стратегической важности острова неоднократно поднимали в США.

Конгрессмен-республиканец Рэнди Файн предложил законопроект о предоставлении Гренландии статуса американского штата, тогда как сам Трамп заявлял о возможной необходимости включения острова в состав США.

Власти Дании и Гренландии предупредили Вашингтон о необходимости уважать территориальную целостность. В Европейском союзе в январе обсуждались меры реагирования на возможные американские угрозы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.