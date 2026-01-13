Приданое под угрозами: женщина подала в суд на мужа из-за лысины

Фото: 5-tv.ru

По словам истицы, после свадьбы она столкнулась с масштабным обманом, шантажом и побоями.

В Индии женщина обратилась в полицию с заявлением против своего мужа и его родственников, обвинив их в жестокости, мошенничестве и незаконных требованиях приданого. По ее словам, обман начался еще до свадьбы, а после церемонии перерос в систематическое насилие. Об этом сообщило издание The Indian Express.

Свадьба состоялась 16 января прошлого года. Женщина утверждает, что до церемонии ее предупредили лишь о том, что у жениха редеют волосы. Однако уже в день свадьбы она обнаружила, что мужчина полностью лыс и скрывал это с помощью искусственного волосяного пластыря.

После свадьбы вскрылись и другие факты. Муж представил ложные сведения об образовании и доходах. В биоданных было указано, что он имеет степень бакалавра наук, тогда как на самом деле, по ее словам, он окончил только 12 классов. Также, как заявила женщина, он солгал о своем заработке.

До и во время свадебной церемонии семья жениха оказывала давление на родственников заявительницы, требуя автомобиль в качестве приданого. Женщина утверждает, что семье прямо угрожали отменой свадьбы, если требование не выполнят. Под этим давлением, по ее словам, автомобиль передали и выплатили крупную сумму денег.

Со второго дня после свадьбы, говорится в жалобе, муж начал шантажировать женщину. Он заявил, что скопировал личные фотографии с ее телефона и пригрозил выложить их в открытый доступ, если она не будет выполнять его требования.

Далее, по словам заявительницы, последовал год регулярного физического и психологического насилия. Она утверждает, что ее неоднократно избивали, унижали и запугивали, а также доводили до попыток самоубийства. В одном из эпизодов, указанных в заявлении, муж приставил к ее голове самодельный пистолет и пригрозил застрелить ее в случае обращения в полицию. В другом случае он схватил ее за волосы, стащил с кровати на пол и бил ногами по лицу.

Женщина также заявила, что муж и его родственники утверждали, будто имеют связи среди высокопоставленных сотрудников полиции и администрации, и запугивали ее тем, что любое заявление будет «замято», а ее саму обвинят в подаче ложного дела.

Полиция зарегистрировала первый информационный отчет по ряду статей, включая положения Закона о запрете приданого 1961 года, а также статьи Уголовного кодекса, касающиеся добровольного причинения вреда, уголовного нарушения доверия, запугивания, оскорблений и жестокого обращения со стороны мужа и его родственников.

