Стали известны диагнозы детей, скончавшихся в новокузнецком роддоме
Детям, погибшим в новокузнецком роддоме, диагностировали тяжелую недоношенность
Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив
Все девять новорожденных, чья гибель вызвала резонанс, страдали от одних и тех же симптомов.
В публичное пространство попали данные о диагнозах младенцев, погибших в начале января в городской клинической больнице № 1 Новокузнецка. Об этом сообщило издание URA.RU со ссылкой на имеющуюся информацию.
По данным источника, все девять детей страдали от последствий тяжелой недоношенности и врожденных патологий. Самый маленький ребенок родился на пятом месяце беременности. У большинства были диагностированы тяжелые неонатальные инфекции и поражения жизненно важных органов.
«Патологии у всех различные и тяжелые, в том числе и внутриутробные, другими словами, патологические состояния начали развиваться еще до рождения», — цитирует издание.
Среди конкретных диагнозов упоминаются пневмония, дыхательная недостаточность, внутриутробная инфекция и бронхолегочная дисплазия.
Ранее в СМИ вышли публикации, обвиняющие роддом в системной халатности и непрофессионализме. Обстоятельства трагедии сейчас выясняют следственные органы.
Как ранее писал 5-tv.ru, роженица рассказала, как в новокузнецком роддоме убили дочь ее сестры.
