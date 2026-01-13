А когда обед? Сервисы по доставке еды оставили клиентов без оплаченных заказов по всей России

Фото, видео: 5-tv.ru

Служба поддержки не отвечает, при этом можно оформить новые заказы.

Сотни людей в крупнейших городах России оказались обманутыми известными сервисами по доставке еды. Визит курьеров с запасом продуктов на неделю и даже месяц переносят или отменяют без объяснения причин. А ведь некоторые стоят полсотни тысяч рублей и даже больше. Служба поддержки не отвечает ни по телефону, ни в чатах. Корреспондент «Известий» Максим Облендер тоже не смог дозвониться.

Так звучит гудок службы поддержки популярного сервиса по доставке готовой еды, а вместе с ним и чувство голода. Клиенты тщетно ждут своих заказов по несколько дней. В интернете десятки гневных комментариев.

Екатерина заплатила более 40 тысяч рублей.

«Доставка происходит раз в три дня, и в очередную доставку не было ни звонка, ни доставки. Компания не отвечала, не принимала никакие наши сообщения. Это ситуация не только в одном городе, как я поняла», — рассказала Екатерина Алейник.

Жалуются сразу на несколько популярных сервисов — тех, что рекламировали актеры, танцоры, участники телепроектов и звезды соцсетей. Все сервисы принадлежат одним владельцам и входят в один холдинг. И по всем телефонам одно и то же.

«Ребята, у нас тут январь включил режим „хард мод“. С первых чисел года у нас сбои в логистике, поэтому часть заказов приехала с задержками, с путаницей по адресам или не доехала вовремя», — написали в компании My Food.

«Техническая команда и логистика работают в усиленном режиме, чтобы стабилизировать систему. Дополнительно на сроки влияет рекордный снег», — написали в компании Level Kitchen.

В соцсетях ограничились только этими комментариями. Выкладывают рекламу, новые видео, игнорируя жалобы.

«Несмотря на то, что люди не могут получить свою еду, сервисы продолжают принимать заказы. На сайте прекрасно все добавляется в корзину и оформляется. Пробуем, жмем заказать. Деньги списываются. Минус три тысячи рублей на карте. Обещают доставить послезавтра. Так же обещали и тем, кто ждет свою доставку с первых дней января», — отметил корреспондент.

Журналисты отправили письменные запросы владельцам фудтех-холдинга с миллиардным — это официальная цифра — доходом. Просили прокомментировать ситуацию, но ответа не последовало.

В предполагаемых столичных офисах сказали, что про таких никогда не слышали. На адресе в Петербурге работа кипит, все повара и руководство на смене, а местный руководитель тоже во всем винит снегопад.

«Все в порядке. Были некоторые переносы, штатный режим и все. Переносы, связанные с доставкой из-за погодной ситуации. Всю информацию предоставляет клиентский отдел», — сказала сотрудница службы доставки еды Анна.

Однако и Москву и Петербург уже расчистили, отмечают заказчики, а еды все нет. Может, владелец холдинга Артур Зеленый, у которого в личном автопарке около 30 машин класса люкс, планирует помочь развести заказы и решить вопрос?

«Они все составляют договора оферты. Максимум, что может грозить — потери клиентов, потому что сложно даже привлечь к какой-то административной ответственности, если нет угрозы жизни и здоровью потребителей», — отметил председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.

Журналисты изучили договор. Компания пишет, что обязуется качественно и в срок предоставлять услуги. А если не может — должна уведомить клиента, согласовать новые даты, начислить бонусы по своему усмотрению.

Но ни уведомлений, ни бонусов, ни звонков, и, что гораздо важнее, ни еды.

