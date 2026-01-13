Депутаты Госдумы предложили заменить классных руководителей в школах

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Педагогов могут освободить от преподавания.

Классных руководителей в российских школах могут заменить наставниками. С предложением провести реформу в образовательных учреждениях вышли депутаты Госдумы.

Суть инициативы заключается в том, чтобы освободить педагогов от преподавания учебных предметов. Вместо этого они сосредоточат свое внимание на воспитательной работе. Займутся организацией классных часов, тематических мероприятий, профилактикой буллинга, наладят взаимодействие между родителями и школьным психологом, соцпедагогом. По мнению парламентариев, это будет способствовать созданию доверительной атмосферы и усилению безопасности в школах.

Однако у самих учителей по этому поводу совершенно иное мнение.

«Предлагаемые инициативы никак не помогут обеспечению безопасности. Во-первых, за счет какого кадрового ресурса мы собираемся такие ставки вводить? Человек, занимающийся воспитанием детей должен представать перед ними еще в роли предметника, компетентного человека в какой-то сфере: истории, физики, это очень важно для воспитания», — отметил заслуженный учитель России Александр Снегуров.

