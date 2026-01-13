Водитель в Петербурге устроил «праздничный» дрифт

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Сухов; 5-tv.ru

Экстремальная езда попала на камеры.

В Петербурге снег на дорогах стал настоящим праздником для дрифтеров, правда, не совсем законным. Опасные маневры любителей экстремальной езды попали на записи камер видеонаблюдения.

Один из гонщиков уже задержан. Его машину отправили на спецстоянку, автомобилю предстоит экспертиза. Остальных участников заезда пока ищут.

Ранее 5-tv.ru писал, что в период с 1 по 11 января 2026 года в России, по предварительным данным, произошло 2329 ДТП, в которых погибли 348 и пострадали 3515 человек. Об этом сообщили в Госавтоинспекции (ГАИ).

Известно, что за праздничный период 527 аварий зафиксировали с участием пешеходов. В них погибли 59 человек, включая одного ребенка. Травмы различной степени тяжести получили 503 человека, среди которых 75 несовершеннолетних.

Согласно данным ГАИ, 119 ДТП произошло с участием автобусов, в результате чего погибли девять человек. Медицинская помощь потребовалась 209 участникам дорожного движения, включая 12 детей. Причиной 52 ДТП с участием автобусов стали нарушения правил дорожного движения со стороны их водителей.

