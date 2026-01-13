Журналисты «Известий» стали лауреатами премии правительства в области СМИ

Фото, видео: 5-tv.ru

Наград удостоились представители редакций со всей страны.

В Москве чествуют тех, кто каждый день рискует жизнью, чтобы рассказывать правду о событиях в зоне СВО. Премию правительства вручили в области СМИ. Всего — 19 наград. Среди лауреатов и представители «Известий». Первым награжденных поздравил корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

В зале Дома правительства — журналисты: федеральные, иностранные, региональные. В полном составе приехала редакция областной газеты из Рязани. Их проект «Живая память» — это не только полоса в газете, а встречи с участниками СВО и ветеранами Великой Отечественной.

«Мы начинаем работать со школьниками, в детских садах, поддерживаем эту тему», — поделился заведующий отделом новостей ГАУ «Редакция областной газеты „Рязанские ведомости“» Вячеслав Астафьев.

Честная аналитика: в эфире наша программа «Добров в эфире». Номинацию за вклад в развитие отечественного телевещания присуждают Андрею Доброву, автору и ведущему программы.

Здесь же и военкоры, своих коллег очень непривычно видеть в деловом костюме, чаще они — «за ленточкой».

«В зале сегодня те, кто освещает специальную военную операцию, создает про СВО фильмы, запускает радиовещание на новых территориях и сохраняет историческую память. Почти 60 лауреатов», — рассказал корреспондент МИЦ «Известия» Алексей Полторанин.

Среди них и наши коллеги, сотрудники «Известий». Военный оператор Владимир Сотников и отважные военкоры Дмитрий Зименкин, Валентин Трушнин, который сразу после награждения выезжает в зону СВО. События в Донбассе он освещает с 2014 года.

«Смысл своей работы вижу в том, чтобы показывать героизм бойцов, которые сражаются сейчас на СВО. Потому что для них это очень важно. Знать, что их помнят, что за ними следят, что страна смотрит на них и восхищается ими. Их подвигами. Они спрашивают, когда выйдет репортаж, я хочу родителям показать, у меня мама будет смотреть. Я понимаю, что наша работа востребована», — поделился военный корреспондент МИЦ «Известия» Валентин Трушнин.

А еще и опасна. Ведь каждый из них выполняет работу с риском для жизни.

«Ребята действуют настолько бесстрашно, не жалея себя, нередко становясь мишенью для противников. И порой мы некоторых из них теряем. Так и произошло с Семеном Ереминым из „Известий“, он погиб в Запорожье после атаки дронов. В мультимедийной редакции, где он работал, трудится Дмитрий Зименкин, Валентин Трушнин и Владимир Сотников. Все они неоднократно побывали под обстрелами, выполняя свой профессиональный долг», — отметил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Диплом вручают супруге погибшего корреспондента МИЦ «Известия» Семена Еремина — Виктории. Для нее, как и для всей нашей редакции, важно хранить память о муже. Семен погиб в апреле 2024 года во время съемки репортажа.

«Прошло практически два года. Мы сейчас все видим, что его подвиг не забыт. Подвиги других журналистов точно также отмечены», — сказала вдова Семена Еремина Виктория Еремина.

Работа Семена Еремина, действительно, подвиг. Несмотря на риск, он, как вспоминают коллеги, оставался хладнокровным в любой ситуации в зоне СВО. Будь то это освобождение Волновахи или Мариуполь, где Семен спокойно держал в руках телефон и продолжал рассказывать, когда рядом рвались снаряды.

«Уникальный человек был, его открытость, его честность, всегда располагал на общение. Мы приезжаем в подразделение, казалось бы, военные настроены не очень положительно на разговор, на то, что приехало телевидение. Две минуты — и они уже разговаривают как лучшие друзья», — рассказал военный оператор МИЦ «Известия», друг Семена Еремина Владимир Сотников.

Объективный взгляд на происходящее в зоне СВО доносят и иностранные журналисты. Горан Шимпрага из Сербии, переводит на телеканале передачи для балканской аудитории. Это ответ на новостной взгляд европейских каналов.

«Они показывают свою „правду“ в кавычках. Но правда ли это или нет, это не судить нам. Мы должны говорить о том, как есть, и о том, что происходит здесь», — сказал внештатный редактор сербской версии передачи «Все как есть» Горан Шимпрага.

Рассказывают своим зрителям журналисты и о развитии дружбы с другими странами. Лауреаты премии правительства создатели документальных фильмов о российско-китайских отношениях, авторы печатных продукции, выпускаемых в СНГ. Весь этот труд — гражданский долг каждого из тех, кто собрался в этом зале.

