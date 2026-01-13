Много страшных историй: прокуратура уже находила нарушения в новокузнецком роддоме

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Женщины жаловались на постродовое отделение, где сталкивались в том числе с антисанитарией и грубостью.

Новость, которую сейчас обсуждает вся страна. В роддоме Новокузнецка № 1 во время новогодних праздников скончались девять младенцев. Об этом сообщили в Следственном комитете. Возбуждено уголовное дело о халатности. Учреждение временно закрыто, главврач отстранен от должности.

Власти уже объявили о рейде во всех перинатальных центрах Кузбасса. Корреспондент «Известий» Виталий Ханин собрал всю последнюю информацию.

Следователи проверяют каждую мелочь в первом роддоме Новокузнецка. Хранение лекарств, документация и конечно чистота. На этой фотографии — самодельный ершик для унитаза из марли и хирургических щипцов. И истории рожениц — как под копирку.

«Все хорошо, ребенок набирает вес. Она питалась, все нормально. Потом ее подключают к ИВЛ, маска, и по итогу говорят, что ребенок умер. Она говорит, что в связи с инфекцией», — рассказала сестра пациентки Ксения.

«Меня прокесарили, ребенок недоношенный. В реанимации две недели она пролежала. Через две недели началась кишечная инфекция», — рассказала пострадавшая Анна.

Всего за несколько дней умерли девять новорожденных. В реанимации оказались 32 младенца. 17 из них в крайне тяжелом состоянии.

По данным журналистов, дети начали умирать еще 4 января, но только сейчас местный Минздрав заметил ужасающую тенденцию. Главврача отстранили, роддом временно закрыли на карантин. Проверяют всех — от докторов до санитарок.

«Возбуждено уголовное дело по факту смерти новорожденных в родильном доме Новокузнецка. В настоящее время на месте работают следователи и следователи-криминалисты», — сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Кемеровской области Кристина Иванова.

По данным журналистов, причина смерти младенцев — неонатальная или внутриутробная инфекции. На этом фоне у детей начинались разные заболевания: в основном, пневмония. Но главный вопрос — откуда инфекция сразу у нескольких детей одновременно.

В одном из интервью главврач заявил, что все дело в том, что его роддом — передовой. И к ним свозили самые сложные случаи. Но как стало известно, все погибшие младенцы уже родились именно здесь. Больше того, роддом № 1 по документам ничем не отличается от второго — и там, и там есть отделение патологии, оба — первой, то есть, самой базовой категории.

Зато сразу несколько рожениц в интервью нам озвучили одну и ту же информацию: послеродовое отделение — кошмар. Антисанитария. Грубость. И сразу несколько свидетельств о том, что в праздники сотрудники выходили на работу с температурой и кашлем.

«Мягко сказать, я бы никому в жизни не советовала ни другу, ни врагу оказаться на этом этаже. Там медсестры колют уколы без перчаток. Попросишь у них таблетку, таблетку не дают», — рассказала мать погибшего ребенка Арина Бедарева.

И местная прокуратура, и Роспотребнадзор уже находили здесь многочисленные нарушения. Пятна крови на матрасах, неправильная дезинфекция бутылочек. Качество ремонта такое, что помещение просто невозможно грамотно дезинфицировать. И это при том, что только за последний год на обновление оборудования и другие нужды больницы, отделениями которой являются оба роддома, потратили больше полутора миллиарда рублей. В предыдущие года суммы могли доходить и двух с половиной миллиарда. Но, судя по фотографиям, в роддоме даже пол обновить не смогли.

«Нам удалось сделать немало. Установлены и оснащены операционные, кабинеты, в том числе тяжелой техникой. Оборудование обновляется. Да и в этом году оно составило около двух тысяч сто единиц», — утверждает министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов.

Еще один большой вопрос к самому персоналу больницы. Отзывов о том, что сами пациентки считают врачебными ошибками, очень много. Якобы ребенку сломали ключицу и обвинили маму в том, что она не умеет рожать. Есть свидетельство о том, как младенец умер через несколько дней после того, как его уронила акушерка.

«На потугах ребенок еще не вышел. Он рождался живым, он был на момент родов живым. Но они вырвали его. Просто вырвали ребенка из моей сестры», — рассказала сестра одной из рожениц.

В распоряжении журналистов оказались также фото младенцев со шрамами на голове. Опытные акушеры уверены, что это последствия врачебной ошибки.

«Царапины и ранки у детей на голове берутся только вследствие одной манипуляции — вскрытие плодного пузыря. По-другому никак невозможно нанести такую рану ребенку. Опытный врач умеет делать эту манипуляцию, ребенку он не повредит», — сообщила старший акушер, остеопат, инструктор по подготовке к родам Ольга Русина.

Пока что в Новокузнецке остался только один роддом. И поэтому сейчас многочисленные комиссии — Следственного комитета, прокуратуры и Минздрава — стараются как можно скорее понять причину массовой гибели младенцев. Они будут буквально под микроскопом изучать каждое действие местных медработников и каждый угол роддома.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.