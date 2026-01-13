Прокуратура Южной Кореи запросила смертную казнь для экс-президента Юн Сок Еля

Фото: www.globallookpress.com/Lee Jae-Won

Бывший лидер проходит по делу о мятеже.

Прокуратура Южной Кореи запросила смертную казнь для экс-президента страны — Юн Сок Еля, об этом сообщило агентство ​Yonhap.

Бывшего лидера обвинили в организации мятежа в декабре 2024 года. Причиной стало введенное президентом военное положение в нарушение конституции страны. Экс-президенту, в частности, вменили факт приказа военным и полицейским оцепить парламент, чтобы депутаты не смогли отменить военное положение.

Вердикт по делу вынесут в феврале 2026 года.

За подобное преступление законодательство страны предусматривает три вида наказания: пожизненное заключение, пожизненное заключение без принудительных работ и смертная казнь. Последнюю не применяли в стране почти 30 лет — с 1997 года.

Ранее в Южной Корее к смертной казни приговорили экс-президента Чон Ду Хвана, позже Верховный суд заменил ему наказание на пожизненное заключение. К 22 годам заключения приговорили и его приемника — Ро Дэ У. Другие бывшие главы государства, Ли Мен Бак и Пак Кын Хе, получили 15 и 22 года заключения соответственно.

Этих бывших лидеров помиловали в разные годы.

Ранее 5-tv.ru писал, что парижский суд приговорил бывшего президента Франции Николя Саркози к пяти годам лишения свободы по делу о ливийском финансировании его президентской кампании.

