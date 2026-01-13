Свадьба в облаках: влюбленные поженились во время авиаперелета

Фото: 5-tv.ru

Неординарная церемония бракосочетания помешала остальным пассажирам сходить в туалет.

Влюбленная пара из США обменялась клятвами верности на борту лайнера авиакомпании Southwest Airlines во время регулярного рейса. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Необычное мероприятие запечатлела на видео одна из пассажирок, после чего кадры быстро распространились в социальных сетях.

Перед началом торжества бортпроводница по громкой связи сделала официальное объявление, попросив присутствующих оставаться на своих местах из уважения к жениху и невесте. Кроме того, людей попросили не пользоваться передней уборной, перенаправив всех желающих в хвост самолета, чтобы не мешать проведению официальной части.

Стюардесса назвала Southwest Airlines «авиалинией любви», подчеркнув особую романтическую атмосферу текущего рейса. Невеста продефилировала по узкому проходу между креслами в традиционном белом платье с букетом цветов под аккомпанемент музыки. Жених в яркой оранжевой рубашке и галстуке ожидал ее в передней части салона вместе с распорядителем церемонии.

«Сегодня день, не похожий ни на какой другой. Вы начинаете приключение под названием брак не просто среди облаков, а в окружении 136 пассажиров, которые внезапно стали вашими друзьями», — произнесла официальный представитель перед тем, как пара произнесла заветные согласия и скрепила союз поцелуем под бурные аплодисменты.

После завершения формальностей молодожены прошли по салону, обмениваясь приветствиями с новыми знакомыми. Невеста даже бросила букет, который поймала одна из пассажирок в стесненных условиях кабины.

Путешественникам предложили оставить пожелания в специальной гостевой книге, а по прибытии в аэропорт их ждал сюрприз: выход из самолета был украшен розовыми лентами и декоративными сердцами.

В завершение приключения супругов увезли на специальной тележке с табличкой «Молодожены».

