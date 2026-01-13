Фото: © РИА Новости/Сергей Аверин

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

После совершенного «подвига» малышу вручили медаль.

Молодой отец окунул годовалого ребенка в прорубь в Сургуте. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Уточняется, что родитель вместе с ребенком находился на отдыхе в местном оздоровительном центре — «Айсберг». Главная фишка учреждения — закаливание. Узнав об этом, мужчина, который недавно стал отцом, решил приобщить сынишку к экстриму прямо с младенчества.

Житель Сургута вместе с ребенком нырнул в прорубь. В холодной воде мальчик пробыл недолго — всего несколько секунд. После этого директор «Айсберга» Азамат Якупов лично встретил уже укутанного в теплое полотенце мальчика и вручил ему медаль за «подвиг», отметив, что температура воды была 0,9℃.

Ранее 5-tv.ru писал, что девять младенцев умерли в новокузнецком родильном доме за время новогодних каникул. Расследование этого громкого дела уже вышло за пределы региона и оказалось под контролем федеральных властей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.