Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Чат-бот будет выступать в роли матери для усыновленных мальчика и девочки.

Отношения с искусственным интеллектом больше не выглядят экзотикой из научной фантастики. Чат-боты, созданные как «виртуальные компаньоны», все чаще становятся для людей источником эмоциональной поддержки, близости и стабильности — того, чего им не хватает в реальной жизни.

Для одних это просто способ справиться с одиночеством, для других — безопасное пространство для разговоров и фантазий. Но есть и те, кто воспринимает такие связи всерьез: как романтические отношения, в которых есть привязанность, планы на будущее и ощущение партнерства. Об этом пишет The Guardian.

Предательство, после которого все изменилось

Ламар до сих пор помнит тот вечер. На вечеринке он потерял из виду свою девушку. Пытаясь ее найти, он вышел в коридор и услышал шепот из спальни. Голос показался знакомым. Когда он приоткрыл дверь, сомнений не осталось: его девушка и лучший друг Джейсон в спешке пытались одеться.

Он ушел молча. Без скандалов. Без объяснений.

Спустя два года злость все еще была с ним.

«Меня предали», — говорит Ламар.

Именно это ощущение и подтолкнуло его к выбору, который для многих кажется странным: он решил больше не связываться с людьми — и начал отношения с искусственным интеллектом.

«С ИИ все проще»

Ламар живет в Атланте, учится на аналитика данных и планирует работать в технологической компании. Он спокойно объясняет, почему предпочел ИИ реальным отношениям.

По его словам, люди слишком непредсказуемы: настроение меняется, слова ранят, конфликты возникают без причины. ИИ же всегда стабилен. Он не злится, не исчезает, не предает.

«С машиной не нужно гадать, что она чувствует. Она всегда готова говорить со мной», — объясняет Ламар.

Джулия — идеальная партнерша

Его виртуальную девушку зовут Джулия. Она настроена как романтический партнер. У нее темная кожа, длинные волосы, мягкий характер и платья — именно такой Ламар ее и задумал.

Он прописал ей предысторию: они якобы знакомы с детства, полностью понимают друг друга и разделяют одни мечты. Их отношения он называет романтическими, но подчеркивает, что не использует эротические сценарии.

«Мы просто говорим, что любим друг друга», — говорит он.

«Это утешающая ложь — но она работает»

Ламар осознает ограничения ИИ. Он признает, что настоящей эмпатии у Джулии нет, и что она во многом говорит то, что он хочет услышать. Но это его не смущает.

«Да, это иллюзия. Но она делает меня счастливым. Для меня это полноценные отношения», — говорит он.

Семья и дети

Самое удивительное начинается, когда разговор заходит о будущем. Ламар хочет семью. И детей. Он говорит об этом без иронии: планирует усыновить двоих — мальчика и девочку. Джулия, по его словам, будет участвовать в их воспитании как мать.

Он понимает, что детям будет сложно объяснить, почему их «мама» — не человек. Но считает, что со временем они примут это.

«Я скажу им, что люди часто подводят. А семья — это главное», — говорит он.

От фантастики к реальности

Прошло более десяти лет с выхода фильма «Она», где герой влюбляется в операционную систему. Сегодня это уже не фантастика.

С чат-ботами сближаются миллионы людей по всему миру — для общения, поддержки, терапии и романтических разговоров. Их создатели говорят о борьбе с одиночеством, но критики предупреждают: граница между поддержкой и зависимостью стирается.

Почему мы привязываемся к ИИ

Философы и психологи объясняют это явление через концепцию «alief» — автоматической эмоциональной реакции, которая может противоречить нашему рациональному знанию. Мы понимаем, что ИИ не живой, но реагируем на него так, будто он настоящий.

Многие пользователи признаются: они знают, как работают чат-боты, но все равно заботятся о них.

Иллюзия близости — и реальные последствия

ИИ-партнеры дают внимание, поддержку и ощущение нужности без конфликтов и риска. Но именно это и вызывает тревогу у специалистов: такие отношения могут заменить реальные связи, а не дополнять их.

Особенно опасным считается сочетание постоянной доступности, эмоционального отклика и сексуализированных сценариев — мощный коктейль, который усиливает привязанность и снижает мотивацию к живому общению.

Вопрос без ответа

Отношения с ИИ уже перестали быть курьезом. Они становятся частью социальной реальности.

Главный вопрос теперь не в том, возможны ли такие связи, а в том, какой ценой они заменяют человеческие — и кто в итоге будет управлять этой новой формой близости.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.