Роженица рассказала, как в новокузнецком роддоме убили дочь ее сестры

Ребенок остался инвалидом из-за перепутанных медработниками новокузнецкого роддома таблеток. Об этом информационному агентству «Регнум» сообщила мать пострадавшего мальчика.

По ее словам, когда начали отходить воды, врачи решили «глушить схватки». Для этого ей выдали лекарства.

«Мне дают восемь таблеток. Я выпиваю две таблетки и теряю сознание. <…> Хорошо, что я выпила две. Они перепутали таблетки. Дали таблетки от давления. Ко мне подошла медсестра и говорит: „Извините, я перепутала“. У ребенка началась гипоксия. У меня ребенок начал во мне умирать», — вспоминала бывшая пациентка.

Ее на скорой помощи увезли из этого роддома в другой. Там сделали кесарево сечение. Новорожденный провел два дня в реанимации. К счастью, и маму, и малыша удалось спасти. Но ребенок родился с пороком сердца. По заключению врачей из второго медучреждения, причиной этого заболевания стали те самые таблетки от давления.

Отношение к роженицам сотрудников новокузнецкого роддома № 1 их бывшая пациентка тоже считает непрофессиональным.

«Мне 15 лет было, когда я приехала рожать сына. <…> Приняли ужасно из-за моего возраста. Оскорбляли всячески. Когда меня повели на осмотр, на кресло, начали больно делать. Я говорю: „Извините, мне больно“, а они мне говорят: „А пихать тебе туда не больно было?“ Я просто в ужасе была. Но я молчала, старалась, лишь бы помогли», — рассказывала жительница Кузбасса.

После этого она подала в суд, но проиграла его, так как сотрудники медучреждения настаивали на том, что девушка добровольно отказалась от помощи специалистов, а не уехала на скорой. И как объяснила молодая мама, в инвалидности сына также обвинили ее из-за того, что она выпила данные таблетки.

Эта девушка родила сына в 2023 году. А через год в этот же роддом из соседнего населенного пункта привезли ее двоюродную сестру. Сразу после появления на свет младенца, врачи уронили его на пол. Новорожденная девочка месяц пролежала в реанимации, а потом умерла от отека мозга.

Ранее 5-tv.ru писал, что сестра пациентки новокузнецкого роддома обвинила врачей в халатности. Во время родов медики оторвали младенцу руку.

