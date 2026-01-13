Выдававшего себя за женщину педофила задержали благодаря татуировке

Фото: www.globallookpress.com/Ray Tang

Следствие идентифицировало 352 жертвы.

В Великобритании суд приговорил к 21 году тюрьмы 24-летнего Джея Ланга, который выдавал себя в социальных сетях за девушку, чтобы шантажировать несовершеннолетних мальчиков*. Об этом сообщило издание The Sun.

Злоумышленник использовал вымышленное имя «Хлоя Норрис» в приложении Snapchat. Он входил в доверие к мальчикам в возрасте от 11 до 17 лет, обменивался с ними интимными материалами*, после чего начинал вымогать новые видео, угрожая разослать компромат их родным и друзьям.

Расследование началось в ноябре 2021 года, когда один из пострадавших, 15-летний подросток, набрался смелости и признался родителям в многолетнем издевательстве со стороны виртуальной «подруги».

Сотрудники оперативной группы Эссекса по борьбе с эксплуатацией детей установили IP-адрес, с которого отправлялись сообщения, что привело их в дом, где Ланг жил вместе со своей матерью.

Во время допросов в полицейском участке обвиняемый вел себя крайне вызывающе и высокомерно, утверждая, что он неуязвим, и даже советовал детективам «копать глубже». Преступник пытался «завербовать» самих офицеров, ведя себя дружелюбно и изображая из себя жертву обстоятельств.

Однако Ланг допустил фатальную ошибку: во время одного из видеозвонков в кадр попала часть татуировки с надписью «мама» на его запястье, а в другой раз он случайно показал свое лицо.

При обыске цифровых носителей эксперты обнаружили колоссальный масштаб преступлений: в телефоне педофила хранилось около 41 тысячи незаконных видеороликов и 14 тысяч фотографий.

Следствие официально идентифицировало 352 жертвы, многие из которых находились в тяжелом психологическом состоянии, наносили себе увечья или задумывались о суициде.

В сентябре 2023 года на финальном заседании в Королевском суде Бэзилдона Ланг признал вину по 46 пунктам обвинения. Примечательно, что даже перед лицом правосудия он заявил судье об отсутствии раскаяния, подчеркнув, что получал огромное удовольствие от власти и тотального контроля над психикой детей.

