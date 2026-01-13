Путин обсудил с губернатором Ярославской области развитие региона
Фото: kremlin.ru
Президент России на встрече с Михаилом Евраевым заслушал доклад о ключевых достижениях.
Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Ярославской области Михаилом Евраевым. Об этом 13 января сообщила пресс-служба Кремля.
«Глава региона информировал президента о динамике развития Ярославской области», — говорится в официальном сообщении.
В ходе доклада Евраев рассказал о ключевых успехах за последние годы.
Среди основных достижений губернатор выделил рост областного бюджета на 50% за четыре года и двукратное увеличение туристического потока — до 12,5 миллионов человек в год. Также было отремонтировано 2100 километров дорог и обновлен 81% общественного транспорта.
Кроме того, Путину доложили о завершении строительства нового корпуса детской больницы и о ходе возведения международного аэропорта «Золотое кольцо», который строится преимущественно на частные инвестиции.
