ВС РФ поразили места хранения беспилотников ВСУ дальнего действия

Кроме того, российские военные уничтожили два реактивных снаряда HIMARS.

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) нанесли удары по местам хранения украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) дальнего действия. Об этом говорится в сводке Министерства обороны, опубликованной 13 января в Telegram-канале ведомства.

В сообщении также сказано, что российские военнослужащие уничтожили пункты временной дислокации боевиков киевского режима, а также иностранных наемников. Удары были нанесены в 150 районах.

Кроме того, в зоне проведения специальной военной операции (СВО) ВС РФ при помощи средств противовоздушной обороны сбили 11 управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS американского производства и 207 дронов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ продолжают выполнять цели и задачи СВО. Накануне наши военные освободили село Новобойковское в Запорожской области. До этого российская армия заняла позиции в населенном пункте Белогорье. Он также находится в Запорожской области.

