Странная инфекция? Почему 14 человек умерли в итальянском городке в начале года

Фото, видео: www.globallookpress.com/Valeria Ferraro; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

По словам мэра, ситуация как минимуум вызывает тревогу.

Таинственная эпидемия накрыла небольшой городок в Италии. В Кастильон-Фьорентино всего за несколько дней нового года умерли сразу 14 жителей. И это при том, что население всей коммуны едва превышает десять тысяч. Мэр сам сообщил о том, что ситуация вызывает у властей если не панику, то как минимум тревогу.

«Мы дошли до того, что наши похоронные часовни постоянно переполнены. Похороны идут одни за другими. И этого недостаточно. Некоторым семьям приходится выстраиваться в очередь, чтобы подготовить место для прощания со своим близкими. Такого никогда раньше не случалось, даже во время пандемии COVID-19», — отметил мэр города.

Врачи сейчас выясняют причины смерти людей. Сам мэр полагает, что это связано c агрессивным гонконгским гриппом. Похожая тенденция наблюдается и в соседних районах.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.