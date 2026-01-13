Смерть детей и грубость персонала: подробности трагедии в роддоме в Новокузнецке

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

Возбуждено уголовное дело о халатности, главврач отстранен от работы.

Жуткая история из Кузбасса. В роддоме Новокузнецка за время праздников скончались девять младенцев. Возбуждено уголовное дело о халатности, главный врач отстранен от работы. Чтобы понять, что там произошло, в регион направляется комиссия Минздрава из Москвы. Вся последняя информация у корреспондента «Известий» Игоря Балдина.

То, что происходит на Кузбассе, шокировало всю страну. За новогодние праздники в новокузнецком роддоме погибли девять младенцев. По одной из версий, от острой респираторной инфекции, но эти шрамы на голове новорожденных, а главное, ужасающие истории из первых уст говорят совсем о другом.

«На потугах ребенок еще не вышел, он рождался живым, он был на момент родов живым. Но они вырвали его, просто вырвали ребенка из моей сестры», — рассказала сестра пострадавшей женщины.

«Царапины и ранки у детей на голове берутся только вследствие одной манипуляции — вскрытие плодного пузыря. По-другому никак невозможно нанести такую рану ребенку. Опытный врач умеет делать эту манипуляцию, ребенку он не повредит», — сообщила старший акушер, остеопат, инструктор по подготовке к родам Ольга Русина.

Журналисты дозвонились до матери одного из погибших младенцев. Когда ребенок появился на свет, ей сказали, что у него вирусная инфекция. На следующий день малыш умер.

«Обнаружили какой-то вирус, не вирус, непонятно что. В итоге — на стол, разрезали ребенка, достали и убили. Как сказал врач изначально по телефону, что у него что-то стало с давлением. И начали реанимацию. В итоге, говорит, сердце остановилось», — рассказала мать погибшего ребенка Арина Бедарева.

Соцсети пестрят сообщениями о том, как в этом роддоме врачи и акушерки оскорбляли пациенток. Здесь приводят вопиющие примеры: «Умер ребенок — сама виновата». Эти отзывы появились не вчера, но только трагедия и резонанс в СМИ заставил местные власти признать очевидное.

«На самом деле ситуация произошла, в данный момент идет разбирательство. Выезжала комиссия Минздрава, главные внештатные специалисты для оценки и предотвращения ситуации. После завершения проверки дадим официальную информацию», — заявил министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов.

Больница сейчас закрыта, это кадры проверки. В роддоме № 1 работают следователи. Изучают всю документацию, допрашивают врачей и акушерок.

«Возбуждено уголовное дело по факту смерти новорожденных в родильном доме Новокузнецка. В настоящее время на месте работают следователи и следователи-криминалисты», — сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Кемеровской области Кристина Иванова.

Главврача новокузнецкого роддома на время следствия отстранили от работы. Если будет доказана его халатность, ему грозит тюремное заключение.

«Принял решение на период ее проведения отстранить от должности главного врача Виталия Хераскова и дал соответствующее поручение министру здравоохранения Кузбасса», — сообщил губернатор региона Илья Середюк.

По поручению министра здравоохранения в Кемеровскую область направлена группа специалистов Центра акушерства и гинекологии имени Кулакова. В Новокузнецке еще восемь младенцев находятся в тяжелом состоянии, с травмами и различными инфекциями. Их переводят в другие больницы.

