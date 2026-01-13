Metro: Британия может закрыть доступ в соцсети для подростков вслед за Австралией

Правительство считает, что платформы специально созданы для формирования зависимости и тревожности у детей.

Власти Великобритании изучают перспективу блокировки соцсетей для несовершеннолетних граждан, ориентируясь на опыт австралийских коллег. Об этом сообщает Metro.

Государственный секретарь по науке, инновациям и технологиям Лиз Кендалл проявляет интерес к инициативе, хотя окончательный вердикт правительством еще не вынесен. Согласно имеющимся данным, решение по этому вопросу будет принято в ближайшие месяцы.

В Австралии аналогичные меры уже вступили в силу: такие гиганты, как TikTok, Instagram*, YouTube и другие платформы, обязаны удалять аккаунты подростков под угрозой внушительных штрафов, достигающих 50 миллионов австралийских долларов (около 2,6 миллиарда рублей). Британское руководство намерено внимательно следить за эффективностью этих мер и тем, насколько успешно они будут реализовываться на практике.

Поддержка данной инициативы наблюдается среди различных политических сил и профессиональных сообществ Британии. Лидер консерваторов Кеми Баденоч подчеркнула, что подобные социальные сети специально созданы для формирования зависимости и наживаются на детской тревожности.

Представители профсоюза учителей также активно выступают за ограничения, указывая на серьезное ухудшение дисциплины и концентрации внимания у школьников из-за влияния цифрового контента. Опросы среди педагогов показывают, что около 89% специалистов поддерживают законодательный запрет.

В то же время некоторые благотворительные организации опасаются, что тотальная блокировка станет слишком «грубым» инструментом и может лишь переместить угрозы в теневые сегменты интернета или игровые чаты, не решив проблему безопасности полностью.

* — компания Meta признана экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории России.