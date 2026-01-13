«Оторвали девочке руку»: сестра пациентки новокузнецкого роддома обвинила врачей

Фото, видео: 5-tv.ru

Действия персонала изучают следственные органы и федеральные власти.

Сестра пациентки роддома № 1 Новокузнецка заявила о грубой халатности медиков, которая привела к гибели ребенка. Женщина рассказала, что ее сестру доставили в акушерский стационар на 22-й неделе беременности из-за начавшихся схваток, однако, как утверждается, врачи не предприняли необходимых мер для остановки родовой деятельности и позволяли себе грубое отношение к роженице.

По словам родственницы, медицинская помощь оказывалась ненадлежащим образом, а происходившее в родзале закончилось трагедией. Свои слова она озвучила в видеообращении, опубликованном в социальных сетях.

«Они вырвали ребенка из моей сестры. И когда они вырвали этого ребенка, они оторвали девочке руку, и ребенок умер. После чего они завернули ребенка в какие-то тряпки, положили ее на грудь моей сестре», — заявила сестра пациентки.

Также, как утверждает девушка, после произошедшего врачи заявили роженице, что та недостаточно хотела этого ребенка, раз он появился на свет мертвым.

Акушерский стационар № 1 Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 имени Г. П. Курбатова временно прекратил прием пациенток. Официальной причиной называли превышение уровня заболеваемости респираторной инфекцией.

Позднее появились сообщения о гибели девяти новорожденных в этом роддоме. Данную информацию впоследствии подтвердили в Следственном комитете. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности и халатности.

Гибель младенцев подтвердил министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов. Губернатор региона Илья Середюк, в свою очередь, принял решение временно отстранить от должности главного врача медицинского учреждения.

Происшествие получило федеральный резонанс. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала случившееся трагедией для государства и поручила сенаторам взять расследование под особый контроль.

Следственные и надзорные органы продолжают проверку, обстоятельства гибели детей и действия медицинского персонала устанавливаются.

