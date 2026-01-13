Тайный роман? Кристина Асмус отдыхает на Бали с новым спутником

Кристина Асмус отдыхает на Бали в компании нового спутника

Фото: Instagram*/asmuskristina

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Актриса поделилась снимками, находясь в тропиках.

Актриса Кристина Асмус появилась на Бали с новым спутником. Об этом свидетельствуют фотографии в социальных сетях, которыми поделилась звездная парочка, рассказывает 7Дней.ru.

На опубликованных снимках 33-летняя актриса запечатлела своего спутника, личность которого остается тайной.

Мужчина, скрывающий лицо от камеры, предстал перед подписчиками со спины, в оранжевой футболке, синих шортах и с рюкзаком. Пара наслаждается отдыхом на фоне живописной тропической природы.

Этот роман для Асмус стал новым после череды публичных отношений. Ранее актриса была замужем за комиком Гариком Харламовым, затем встречалась с актером Романом Евдокимовым и продюсером Ильей Бурцом.

Подробности о новом избраннике актриса пока не раскрывает, что лишь подогревает интерес к ее личной жизни. Отмечается, что маленькая дочь актрисы от брака с Харламовым уже познакомилась с новым спутником матери.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что актриса Алена Хмельницкая сообщила о прибавлении в семье.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ