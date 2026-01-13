Финал без сценария: как снимали последний эпизод «Очень странных дел»

Фото: Кадр из сериала «Очень странные дела - 5 сезон», 2025г.

Команда призналась в хаосе во время работы на площадке.

Авторы сериала «Очень странные дела» братья Даффер приступили к съемкам финальной серии пятого сезона, не имея на руках законченного сценария. Об этом сообщает издание Deadline.

Несмотря на то, что общая сюжетная линия была детально проработана заранее, текст для решающего эпизода под названием «The Rightside Up» («Правильная сторона» — Прим. ред.) дописывался буквально на ходу.

Мэтт Даффер признался, что из-за острой нехватки времени и постоянного давления со стороны руководства стримингового Netflix, им пришлось работать в экстремальных условиях. Режиссер отметил, что подобный опыт стал для него первым и весьма странным, так как ему приходилось снимать сцены из восьмой серии, не прочитав ее целиком в финальном варианте.

Информацию о творческих трудностях подтвердил и документальный проект «Последнее приключение: Создание „Очень странных дел 5“», освещающий производство заключительной части телешоу.

Помощник продюсера Монтана Манискалко в документальной ленте прямо заявила, что команда снимала эпизод, который еще не был полностью написан, поэтому участники процесса порой не до конца понимали суть происходящего в кадре.

Мэтт Даффер подчеркнул, что это был самый длительный период работы сценаристов над одной серией за всю историю проекта. Ситуация осложнялась внешним шумом и завышенными ожиданиями публики, что делало процесс написания финала, где должна произойти решающая схватка с Векной, крайне напряженным.

