Британская пациентка назвала пугающий симптом поздней стадии рака

Усталость и плохой аппетит могут быть связаны с онкологией

Необычное проявление болезни долго казалось безобидным, но в итоге привело к срочной диагностике.

Жительница Великобритании Пейдж Сейферт, у которой выявили рак кишечника третьей стадии, рассказала о признаках заболевания, вызвавших тревогу даже у врачей. Об этом сообщает Mirror.

По словам девушки, она решила поделиться своей историей, чтобы напомнить о важности обследований. При этом Сейферт подчеркнула, что подобные симптомы не означают онкологию автоматически и не должны становиться поводом для паники. Она отметила, что такие проявления нередко связаны с другими заболеваниями.

Первым тревожным сигналом стала сильная усталость, которую пациентка поначалу объясняла нехваткой витаминов. Однако состояние оказалось нетипичным.

«Мои глаза все время хлопали. Не важно, если я при этом спала по 12 часов, я была просто истощена. Усталость, связанная с раком — это совершенно другой уровень», — приводит ее слова издание.

Позже появились боли в животе, выраженное вздутие и снижение аппетита. Причем, симптомы то исчезали, то возвращались, из-за чего визит к врачу всякий раз откладывался.

Обратиться за медицинской помощью Сейферт решила после того, как заметила кровь во время похода в туалет. Услышав совокупность жалоб, врачи сразу назначили обследование, несмотря на молодой возраст пациентки. В ходе диагностики была обнаружена активно растущая опухоль, и лечение потребовалось начинать незамедлительно. Сейчас женщина продолжает терапию.

Ранее зарубежные исследователи отмечали рост числа случаев рака кишечника среди молодых людей, связывая эту тенденцию с малоподвижным образом жизни. При этом специалисты указывают, что даже занятия спортом не всегда компенсируют длительное сидение.

«Регулярные тренировки не уменьшают вреда, наносимого малоподвижным образом жизни», — заметила американский онколог Инь Цао.

