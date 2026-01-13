Испанскую лыжницу вместе с собакой накрыло лавиной на горе в Андорре

Фото: 5-tv.ru

Опытная спортсменка попала в экстремальную ситуацию во время катания на большой высоте.

Чемпионка Каталонии по горнолыжному спорту Арес Масип оказалась под снежной лавиной во время спуска в горах Андорры. Инцидент произошел на высоте около 2400 метров в районе населенного пункта Сима-де-л’Ортель. О случившемся сообщила телерадиокомпания BBC.

По данным журналистов, снежная масса накрыла спортсменку вместе с ее собакой. При этом участок, где произошел сход лавины, относится к зонам с низким уровнем лавинной опасности. Масип отмечала, что хорошо знала этот маршрут и неоднократно каталась там ранее.

Комментируя произошедшее, лыжница подчеркнула, что в горах невозможно полностью исключить угрозу. Масип напомнила, что абсолютной безопасности не существует. Ее слова были опубликованы в Instagram*.

Телеканал BFMTV 10 января сообщил о гибели двух лыжников на юго-востоке Франции. Лавина сошла в коммуне Валь-д’Изер. По информации телеканала, туристов обнаружили в критическом состоянии, и спасти их не удалось.

