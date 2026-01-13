«Целовала бы ноги»: блогер Гасанханова жалеет, что не уделяла родителям внимания

Блогер Гасанханова: целовала бы ноги своей маме, если бы та была жива

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Астапкович; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Интервьюер призналась, что в 31 год остаться без матери и отца «не прикольно».

Блогер и интервьюер Наталья Гасанханова целовала бы руки и ноги родителям, будь они в живых. В этом она призналась в эфире подкаста «НеДудь» на «Новом радио», откровенно рассказав о самых личных переживаниях и отношениях с родителями, которых уже нет рядом с ней.

В разговоре она призналась, что сегодня, имея финансовую возможность, вместо того, чтобы собирать с друзьями тусовки на Бали, она бы отвезла маму и папу просто посмотреть мир.

«Мне кажется, что до определенного момента ты ребенок, а в каком-то возрасте уже твои родители — свои дети», — поделилась Гасанханова своим взглядом.

Специально для 5-tv.ru она подчеркнула, что не хочет строить контент на трагедии.

«Это не прикольно. В 31 год быть без родителей», — честно признается она.

Если бы появилась волшебная возможность что-то сказать родителям, то маме она сказала бы просто «спасибо», целовала бы ей руки и ноги. А отцу, с которым долго не могла найти общий язык из-за его увлечения алкоголем и азартными играми, она бы, наконец, нашла, что ответить.

«Папа сильно выпивал. Он всегда мне говорил: „Ну, я пью, потому что у меня проблемы“, а я ему всю жизнь объясняла, что у тебя проблемы, потому что ты пьешь», — вспоминает блогер.

Но сейчас она заявила, что поняла его жизненное кредо «люблю я кайфовать» и даже готова набить такую же татуировку.

Воспитание в семье блогера было строгим, особенно со стороны отца-дагестанца, чей авторитет не обсуждался. На детство она не жалуется, однако его последствия сейчас компенсирует с помощью психолога.

Мать блогера работала бухгалтером, отец — в сфере автомобилей. Проблемы начались, когда отец запил. Наталья, будучи уже взрослой, не успела наладить с ним отношения до его смерти в 2023 году. Мама Натальи, долго мирившаяся с поведением мужа, в итоге также пристрастилась к алкоголю и скончалась от цирроза печени.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что блогер Ида Галич пожаловалась на проблемы со здоровьем после новогодних застолий.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.