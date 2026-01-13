Губернатор Кузбасса отстранил главврача больницы после гибели младенцев
Решение принято на время проведения ведомственной проверки в медицинском учреждении.
Губернатор Кемеровской области Илья Середюк 13 января временно отстранил от должности главного врача Новокузнецкой городской клинической больницы № 1, в роддоме которой погибли младенцы. Об этом сообщает губернатор Кузбасса Илья Середюк.
Глава региона заявил, что в медицинском учреждении организована проверка со стороны профильных ведомств.
«В Новокузнецкой городской клинической больнице № 1 организована проверка профильными ведомствами. Принял решение на период ее проведения отстранить от должности главного врача Виталия Хераскова и дал соответствующее поручение Министру здравоохранения Кузбасса», — написал Середюк в своем Telegram-канале.
Проверочные мероприятия проводятся в связи с гибелью младенцев в родильном отделении больницы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, оценку действиям медицинского персонала дадут уполномоченные органы.
