Губернатор Кузбасса отстранил главврача больницы после гибели младенцев

Решение принято на время проведения ведомственной проверки в медицинском учреждении.

Губернатор Кемеровской области Илья Середюк 13 января временно отстранил от должности главного врача Новокузнецкой городской клинической больницы № 1, в роддоме которой погибли младенцы. Об этом сообщает губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Глава региона заявил, что в медицинском учреждении организована проверка со стороны профильных ведомств.

«В Новокузнецкой городской клинической больнице № 1 организована проверка профильными ведомствами. Принял решение на период ее проведения отстранить от должности главного врача Виталия Хераскова и дал соответствующее поручение Министру здравоохранения Кузбасса», — написал Середюк в своем Telegram-канале.

Проверочные мероприятия проводятся в связи с гибелью младенцев в родильном отделении больницы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, оценку действиям медицинского персонала дадут уполномоченные органы.

