Названа самая дорогая турпутевка, приобретенная россиянами в 2025-м

Семья из трех человек отправилась на отдых класса «люкс» в Турцию.

За самую дорогую зарубежную путевку в прошлом году россияне заплатили более 35 миллионов рублей.

Как рассказали в Ассоциации туроператоров, во столько обошелся отдых семье из трех человек в Турции. На втором месте — поездка за 31 миллион рублей в Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию с посещением матча Криштиану Роналду. В топе также отдых на популярном у россиян Пхукете и более экзотические направления — Танзания и Маврикий.

Впечатляют и цены на эксклюзивный отдых в России. Недельная поездка на живописное плато Путорана в Сибири стоила более семи миллионов рублей. В тур вошла вертолетная экскурсия к водопадам и сплав на каяках. А за круиз к Шантарским островам и знакомство с китами заплатили более шести с половиной миллионов рублей.

Чуть дешевле обошлись новогодние каникулы с проживанием у Кремля, две недели на вилле в Сочи и десять ночей в шале у озера на Алтае.

