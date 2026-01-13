Приятный молодой человек: стало известно о новом романе Елены Степаненко

Фото: © РИА Новости/Сергей Пятаков

С Евгением Петросяном артистка развелась в 2018 году.

Заслуженная артистка России Елена Степаненко окончательно оставила в прошлом историю с бывшим мужем, народным артистом РСФСР Евгением Петросяном, и сейчас состоит в новых отношениях. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал продюсер Сергей Дворцов.

По его словам, на светских мероприятиях артистка появляется в компании мужчины примерно 45 лет, которого она представляет своим администратором. При этом, как отметил Дворцов, поведение пары выглядит более личным.

«На нескольких мероприятиях мы видели ее с приятным молодым человеком лет 45. Она представляет его как своего администратора. Однако недвусмысленные взгляды и рукопожатия между ними выдают больше, чем деловые отношения», — поделился продюсер.

Продюсер считает, что именно новые отношения могли повлиять на заметные перемены во внешности и настроении 72-летней артистки. По его мнению, внимание со стороны более молодого мужчины ей явно приятно.

Елена Степаненко и Евгений Петросян официально развелись в 2018 году после 33 лет брака. Процесс раздела имущества завершился в 2022 году, активы стоимостью около 1,5 миллиарда рублей были поделены примерно поровну. Позднее, в 2025 году, в суд поступил иск, связанный с неоплаченной экспертизой по этому делу.

В январе 2026 года Степаненко вновь активно появилась на телевидении, представив новый номер в программе «Утренняя почта». На данный момент юмористка сосредоточена на телевизионных проектах и работе над новыми номерами, отказавшись от активных гастролей и корпоративных выступлений.

