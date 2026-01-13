Небензя: Россия будет решать проблемы военными методами, пока «киевский главарь не придет в чувства»

Фото: Zuma\TASS

Москва рассматривает атаки украинских сил на гражданские объекты на территории РФ как провокации.

Москва жестко ответит на все атаки ВСУ по мирным гражданам на территории России. С таким посылом выступил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза организации, посвященном ситуации на Украине.

«Пока киевский главарь не придет в чувства и не согласится на реалистичные условия переговоров, до тех пор мы будем решать проблемы военными методами», — добавил дипломат.

Небензя подчеркнул, что Москва рассматривает атаки украинских сил на гражданские объекты как провокации и намерена отвечать на них военными методами. Он также обвинил Киев в целенаправленных ударах по мирному населению и заявил, что западные страны игнорируют эти действия.

