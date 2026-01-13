Непримиримые враги: можно ли хранить черный и белый хлеб вместе

Специалист по фитохимии Сокольский: белый и черный хлеб нельзя хранить вместе

Белый и черный хлеб нельзя хранить вместе. Об этом в беседе с порталом aif.ru рассказал специалист по фитохимии, кандидат фармацевтических наук Игорь Сокольский.

Эксперт напоминает: ржаной хлеб обычно более влажный и имеет выраженную кислотность, тогда как пшеничный — более сухой и с нейтральным вкусом. При совместном хранении в одном пакете или отделении ржаной хлеб начинает отдавать влагу белому. В результате белый хлеб отсыревает, теряет воздушную структуру, становится липким и быстрее покрывается плесенью. Черный же, наоборот, зачерствевает быстрее из-за потери влаги.

Кроме того, хлеб обладает пористой структурой, которая быстро впитывает посторонние запахи. Если держать белый и ржаной рядом, аромат одного продукта проникнет в другой, изменив его вкус.

Также у разных сортов хлеба разные сроки хранения: ржаной из-за кислотности может храниться на один-два дня дольше, чем белый, но плесневые споры легко переходят с одной буханки на другую.

Эксперт советует использовать отдельные бумажные пакеты или разные секции хлебницы с вентиляцией для каждого вида хлеба. В полиэтиленовом пакете долго хранить хлеб не рекомендуется — в нем образуется конденсат, который создает благоприятные условия для возникновения плесени.

