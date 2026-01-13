Массовые случаи отравления: зачем подростки в России стали покупать препараты для животных

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Маркетплейсам пришлось ограничить продажу лекарств.

В России набирает популярность новый опасный тренд. Подростки бесконтрольно скупают и употребляют таблетки для животных. Эти препараты, якобы, способны вызвать эйфорию. На деле же — больницы фиксируют увеличение числа отравлений. Проблема в том, что лекарства свободно продаются без рецепта не только в ветеринарных аптеках, но и в интернет-магазинах. О масштабах проблемы рассказывает корреспондент «Известий» Павел Кузнецов.

Вот, оказывается, чем нынче дети тешатся. Походами в ветаптеки. При этом, ни у кого из них собачка не приболела. Подростки идут в отделы для животных, как ни странно, за сильнодействующим препаратом против эпилепсии. Да, такое и у хвостатых случается. Как дети узнали — непонятно, но, оказывается, если употребить его не по рецепту — будет некая эйфория.

Противоэпилептическое средство с тем же действующим веществом продается и в обычной человеческой аптеке. Но купить его здесь непросто. Нужен рецепт. А вот в ветеринарном магазине бумагу не спрашивают. Как говорится, усы, лапы и хвост — вот мои документы.

В ветеринарной инструкции к препарату даже нет упоминаний об опасности лекарства для людей. Ведь кому в голову может прийти мысль пить таблетки для животных. Глупость какая-то. Да еще и рискованная.

«Это очень опасное вещество, которое оказывает наркотическое воздействие, меняет сознание и вызывает достаточно быстрое формирование зависимости у взрослого человека. Не говоря уже про детей и подростков, у которых не сформирована до конца психика», — отмечает заместитель председателя правления Национального антинаркотического союза Алина Рудакова.

А потому Минздрав России планировал еще с 1 сентября прошлого года ввести этот препарат в список сильнодействующих, то есть, подлежащих особому контролю и учету. А значит наравне с наркосодержащими лекарствами каждая упаковка должна была быть под счет. Просто так не купишь даже в «ветеринарке». Но окончательное решение так и не было принято.

«Надо понимать, что отпуск по рецептам сильно усложняет для аптек конструкции. И аптеки перестают, скажем так, эффективно закупать эти препараты, чтобы они всегда были в наличии. И это, естественно, усложняет получение препаратов и для пациентов тоже. Для наркоманов, да, и для пациентов тоже. Но наркоман, еще раз повторю, всегда найдет выход, как это обойти», — объясняет невролог Павел Бранд.

Тем не менее лекарства для животных могут быть для человека смертельно опасными. Все же для «хвостатых» концентрация действующего вещества другая. Идем в первую попавшуюся ветеринарную аптеку в Санкт-Петербурге. У сотрудницы даже вопросов не возникло.

Но в XXI веке можно даже в аптеки не ходить. Для самых скромных — пункты выдачи маркетплейсов. В комментариях под препаратом подростки пишут собственные инструкции по применению, сколько таблеток принимать, с чем и даже как усилить эффект.

«Требования, предъявляемые законодательством всех стран к лекарствам для людей, они резко отличаются от требований, которые предъявляются к лекарствам для животных. Эти лекарства должны быть чище, они должны быть проверены, то есть проводится серия клинических испытаний. И фармфирмы тщательно следят за всеми изменениями, осложнениями, побочными действиями, которые происходят», — уточняет психиатр-нарколог Михаил Барышев.

Что за молва открыла детям такой вид досуга — вопрос. Но медики предупреждают: чрезмерное употребление препарата может привести к коме и даже смерти. Маркетплейсам после массовых жалоб пришлось реагировать.

«Мы уже проводим повторную проверку, до ее окончания скрыли эти препараты с витрины маркетплейса. Безопасность пользователей для нас приоритет, поэтому мы оперативно реагируем на жалобы», — заявили представители одного из маркетплейсов.

Сейчас, вероятно, вопрос о внесении препарата в список сильнодействующих могут вновь поднять. Учитывая популярность у отчаянных подростков. Но процесс этот не быстрый. Поэтому взрослым надо внимательнее присматривать за детьми.

