Украли электричества на 3 миллиона рублей: в Бурятии полиция накрыла мобильную криптоферму

Майнеры на колесах считали себя неуловимыми.

B Бурятии поймали «майнеров-кочевников», которые за несколько дней украли электричества на три миллиона рублей.

Для мобильной криптофермы пятеро жителей использовали обычный грузовик, в котором разместили оборудование. Передвигаясь вдоль ЛЭП, «майнеры на колесах» нелегально подключались к энергосетям. И, судя по всему, рассчитывали, что при постоянной смене локации их не отследят.

Но все пошло не по плану. При обыскe, кроме техники изъяли еще шесть с половиной миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как криптоферму в «Газели» выявили в Дагестане. Поймать злоумышленников удалось с помощью квадрокоптера с тепловизором. В задержанной машине обнаружили сразу 72 устройства для добычи криптовалют. Все они принадлежали жителю одного из местных сел. А общий ущерб от его действий энергетики оценили в полтора миллиона рублей.

