Голова вся в хлопьях: врач рассказала о причинах появления перхоти

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В уходе за волосами следует учитывать тип кожи головы.

Причин возникновения перхоти немало, поэтому и средства для избавления от нее существенно различаются по составу и принципу действия. О том, откуда появляется перхоть и как с ней бороться, рассказала aif.ru трихолог и косметолог Мадина Осман.

Причины появления перхоти

Зачастую проблема возникает из-за активного действия грибка Malassezia. Он есть у большинства людей и в обычном состоянии не доставляет дискомфорта. Однако изменения выработки кожного сала или себума, а также снижение защитных функций кожи приводят к его чрезмерному размножению. Это проявляется в виде раздражения, зуда и шелушения.

Сухость кожи, агрессивное очищение или частые термоукладки волос также могут послужить причиной появления перхоти.

Как правильно выбрать шампунь от перхоти?

Шампуни, в составе которых есть такие компоненты, как кетоконазол, миконазол или пиритион цинка, способствуют подавлению активности грибка, уменьшают количество чешуек и снижают зуд.

Для отшелушивания ороговевших частиц подойдут составы с салициловой кислотой. Шампуни для жирной кожи головы следует выбирать с ниацинамидами, которые нормализуют выработку кожного сала.

В более мягких составах акцент делают на восстановление и комфорт. В составе шампуня будут пантенол, аллантоин, экстракты растений и увлажняющие компоненты.

Зачем читать состав?

Ориентироваться только на лицевые надписи на упаковке недостаточно. Важно учитывать и режим применения.

Например, некоторые активные формулы предназначены для использования курсом, поэтому они не подойдут для постоянного применения. Более мягкие варианты можно включать в регулярный уход без риска пересушивания кожи.

Кроме того, при выборе шампуня важно учитывать тип кожи головы, степень интенсивности перхоти и наличие дискомфорта. При зуде и покраснении следует выбрать успокаивающие и противовоспалительные составы. Для жирной кожи подойдут формулы с себорегулирующим эффектом. Для сухой — увлажняющие и восстанавливающие шампуни.

Если в течение нескольких недель не появилось заметного результата, следует пересмотреть уход и обратиться к врачу.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, прогулки в холодное время года без шапки грозят выпадением волос.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX