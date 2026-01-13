«Град» побил технику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Опубликовано видео, как расчеты РСЗО «Град» ударили по позициям ВСУ

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань; 5-tv.ru

Под удар попала также группа боевиков.

Расчеты РСЗО «Град» нанесли удар по скоплению техники ВСУ на красноармейском направлении спецоперации, была уничтожена группа боевиков. Самые яркие кадры из зоны СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

Артиллеристы продолжают уничтожать военные объекты, фортификационные сооружения, боевую технику и живую силу противника. РСЗО «Град» наносит площадное поражение, накрывая определенный периметр — под удар попадает даже рассредоточенная сила противника.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

