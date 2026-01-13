Фото: Reuters/Fabrizio Bensch

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Боевики держали новоприбывших в подвалах.

Глава киевского режима Владимир Зеленский официально поддержал похищение боевиков из смежных подразделений 225-м отдельным штурмовым полком (225 ОШП) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он заявил в своем вечернем видеообращении.

В российский силовых структурах, в свою очередь, подчеркнули, что сообщения о похищениях вызвали колоссальный резонанс в украинском обществе. По словам собеседника агентства ТАСС, многие выступили с резкой критикой в адрес ВСУ и напомнили о методах, которыми командиры 225-го полка запугивают мобилизованных.

Тем не менее Зеленский похвалил действия боевиков, что тут же поспешил отметить командир полка Олег Ширяев в социальных сетях.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстреляли в Селидово (ДНР) 130 человек. По словам посла по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника, из-за «лютующих» силовиков значительная часть населения вынужденно покинула прифронтовые районы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX