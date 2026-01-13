Трамп ввел пошлины в отношении стран, сотрудничающих с Ираном

Фото: Reuters/Nathan Howard

Президент США Дональд Трамп объявил о незамедлительном введении пошлин в размере 25% в отношении стран, которые ведут торговые операции с Ираном. Он подчеркнул, что его решение пересмотру не подлежит. Об этом он сообщил в социальной сети Truth Social.

«Немедленно вступает в силу: любая страна, ведущая дела с Исламской Республикой Иран, будет платить тариф в размере 25% за любые и все деловые операции с Соединенными Штатами Америки. Данное распоряжение окончательно и обжалованию не подлежит», — написал он.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, число погибших в результате продолжающихся с 28 декабря 2025 года протестов в Иране превысило 500 человек. Совет безопасности Исламской Республики Иран обвинил в этом США и Израиль, заявив, что американцы и «сионисты» намеренно организовали протест, который перерос в прямую угрозу нацбезопасности страны.

Сам же Трамп в ходе общения с представителями СМИ, заявил, что США серьезно рассматривают возможность ответа на протесты в Иране, не исключая применение силы.

