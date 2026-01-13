Стриптиз в Нижнем Тагиле: что говорят зрители скандального шоу с полуголыми снегурочками

Фото, видео: 5-tv.ru

Скандал обсуждают по всей стране.

Завершение праздничных каникул в Нижнем Тагиле совпало со скандалом, который сегодня обсуждали по всей стране. Это концерт местного танцевального коллектива, один из номеров которого больше напоминал выступление стриптизерш. На самом деле это эпизод старого американского фильма «Дрянные девчонки». Однако не все этот посыл считали, тем более, что в зале оказалось много детей. Они кино не смотрели, зато были очень удивлены полуголым тетям на сцене. Корреспондент «Известий» Максим Облендер оценил новогодние «грязные танцы».

Ведущие праздника не соврали. Снегурочки на сцену вышли и после выступления милых мальчиков-зайчиков стало не просто горячее — жарче! Одним от вызывающих нарядов фигуристых девиц, другим от стыда. Вроде собирались на отчетный концерт своих малышей, а тут полный «джингл беллс».

«Мы пошли посмотреть выступление, дети девяти-десяти лет, на сцене были зайчики-дошколята, танцевали вообще маленькие ребятишки. И вышли взрослые вот такие женщины, я вообще была в шоке», — делится впечатлениями посетительница шоу Ирина Чувашова.

«Елку» — а именно так подавалось это мероприятие в Нижнем Тагиле — проводил коллектив Mila Dance Team, а вот и сама Мила рассказывает, как ей это пришло в голову.

«В тот же момент пришла идея создать какое-то шоу новогоднее, которое будет интересно и взрослым, и детям. Все, как я люблю, в лучших традициях сочетания старых советских традиций и современных молодежных фильмов», — объясняет Мила Бузмакова, основательница студии танца.

Современный молодежный — это видимо про весьма фривольную голливудскую комедию «Дрянные девчонки». Образы и фон для выступления — прямая отсылка к этой картине. А советские традиции — по мнению постановщиков, подразумевают пошлые танцы под «Мне нравится, что вы больны не мной» — авторства Цветаевой и Таривердиева.

Администрация дома культуры говорит, что только сдала в аренду площадку. Думали, будет все культурно. Так же, как и зрители, которые скупили все билеты и пришли посмотреть на своих детей за 1000 рублей.

«Это частное закрытое мероприятие было. Билеты распространялись среди моих родителей. Просто один из пабликов без разрешения с личной страницы одной из участниц скачали это видео», — говорит руководитель студии танца Марина Шенькова.

На страничке коллектива в соцсетях указано: Танцы с трех лет для детей и самые горячие направления 18+. А в анонсе мероприятия почему-то не написали.

«Есть закон Российской Федерации, где должно быть четко указан, извините, возрастной ценз. Если у вас написано ограничение в 16 лет, условно, то, пожалуйста, извольте, делайте», — считает Эльмира Щербакова, президент Фонда социальных инициатив «Мир и гармония», эксперт ООН по креативным индустриям, продюсер.

Одна из снегурочек нам заявила — на сцене выпускала свою чертовщинку, да и вообще ничего ниоткуда не торчало и номер-то приличный…

«Такой жанр помогает на самом деле раскрыть женскую сущность. Вы знаете, я ходила к астрологу, она мне буквально недавно сказала, что моя луна в скорпионе требует такого проявления. Там девушка была, которая случайно задрала юбочку, а потом после танца, когда видео смотрели уже после выступления, она говорит: «Блин, я даже не заметила», — говорит участница концерта Ирина Прокопьева.

Снегурочками заинтересовались в Следственном комитете, пересматривают номер, благо видео разлетелось по интернету. Между тем, танцевальная студия — не единственный бизнес Милы Бузмаковой. Есть еще фитнес-клуб, где она тренирует дам «с учетом анатомии, цикла, гормонов и возраста». Хотя у зрителей концерта в ДК осталось немало вопросов, действительно ли разбираются организаторы праздника, в каком возрасте что-то хорошо, а что-то плохо.

