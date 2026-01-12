Вышедший по УДО Михаил Ефремов готовится к возвращению на сцену

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Стало известно, каким будет его первый проект.

Заслуженный артист России Михаил Ефремов, ранее освобожденный условно-досрочно, рассматривает возможность возобновления гастрольной деятельности в российских регионах. Об этом сообщает газета Комсомольская правда.

По данным журналистов, артист участвует в подготовке сразу нескольких творческих проектов. Ключевым из них станет театральная премьера, запланированная на весенний сезон. Репетиции постановки проходили в декабре, а также в период новогодних и праздничных дней.

Возвращение Ефремова на профессиональную сцену состоится в спектакле «Без свидетелей», который покажут в театре «Мастерская 12» под руководством Никиты Михалкова. Партнершей актера по сцене станет Анна Михалкова, исполняющая главную женскую роль.

Ранее режиссер Сарик Андреасян высказывал сомнение в том, что участие Михаила Ефремова в новых кинопроектах способно обеспечить им высокий коммерческий успех. По его мнению, ожидать значительного зрительского ажиотажа вокруг фильмов с участием актера в ближайшее время не стоит, несмотря на обсуждения возможного интереса со стороны публики.



