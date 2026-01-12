«Мы готовы»: президент Литвы допустил отправку военного корабля на Украину

Фото: Reuters/Heikki Saukkomaa

Однако литовские военнослужащие не станут участвовать в боевых действиях на Украине.

Литва готова отправить на Украину военный корабль в рамках декларации по гарантиям безопасности для Украины. Об этом сообщил президент республики Гитанас Науседа в беседе с агентством BNS.

По словам литовского лидера, поддержание мира необходимо обеспечить как на суше, так и на море и в воздухе. Науседа добавил, что Литва, с учетом своего размера и возможностей, подключится к обеспечению безопасности «достаточно весомо».

«Литва относится к тем государствам, которые готовы внести свой вклад. Мы готовы участвовать и морскими возможностями. Сейчас не хотел бы слишком конкретизировать, но да — готовы», — заявил президент республики.

Также Науседа подчеркнул, что литовские военнослужащие не станут участвовать в боевых действиях на Украине, поскольку их задачей будет «поддержание мира».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что спецслужбы Литвы начнут преследовать имеющих связи с Россией граждан. Новый закон, вступающий в силу с февраля 2026 года, даст право силовым структурам вести слежку, собирать информацию, обыскивать дома и автомобили подозреваемых в любое время без соответствующего постановления суда. Более того, эти действия могут совершаться тайно, без ведома и согласия подозреваемых.

