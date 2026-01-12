Международная ассоциация авиатранспорта ограничила провоз пауэрбанков на борту

IATA: с 1 января 2026 года пауэрбанки можно перевозить только в ручной клади

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Литий-ионные батареи, используемые в большинстве современных электронных устройств, могут вызывать взрывы или пожары.

Международная ассоциация авиатранспорта (IATA) с 1 января 2026 года изменила правила провоза пауэрбанков и техники с литий-ионными батареями на борту самолетов. Соответствующий документ размещен на официальном сайте IATA.

Это связано с тем, что литий-ионные батареи, используемые в большинстве современных электронных устройств, включая смартфоны, ноутбуки и другие гаджеты, могут вызывать взрывы или пожары, особенно при неправильном обращении.

Уточняется, что такие устройства теперь можно брать только в ручную кладь. Во время руления, взлета и посадки запрещается заряжать от пауэрбанков другие устройства. Более того, портативные аккумуляторы нельзя перевозить на верхних полках салона: их можно класть только под сиденье или в карман спинки впереди стоящего кресла.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в австралийском аэропорту у мужчины взорвался пауэрбанк в кармане. 50-летний пассажир получил легкие ожоги. Из-за густого дыма в помещении поднялась паника. Сотрудники службы безопасности вместе с пожарными эвакуировали людей из зала ожидания.

