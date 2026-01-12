Радиостанция «Судного дня» передала первое после праздников сообщение

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Оно прозвучало в 10:37 по московскому времени.

Радиостанция УВБ-76, более известная как радиостанция «Судного дня», передала первое после новогодних праздников сообщение. Об этом пишет Telegram-канал «УВБ-76 логи», который отслеживает активность радиостанции.

В 10:37 по московскому времени в эфире прозвучало слово «нутошато». Позднее, в 19:23, радио воспроизвело слово «кортодонг».

«НЖТИ 02403 НУТОШАТО 9317 8248»

«НЖТИ 78367 КОРТОДОНГ 1585 6817»

В новогоднюю ночь радиостанция «Судного дня» передала нестандартное новогоднее «поздравление». В 00:20 по московскому времени на рабочей частоте станции внезапно прервался привычный звуковой маркер. В эфир вышел мужской голос, который с использованием фонетического алфавита дважды произнес слово «глотанье».

О радио «Судного дня»

Военная радиостанция УВБ-76 (она же «Жужжалка» — Прим. ред.), созданная в 1970-х годах, известна загадочными сигналами и закодированными сообщениями. Любители конспирологических теорий активно следят за «жужжанием» и пытаются найти смысл или скрытую информацию в переданных кодах.

УВБ-76 на протяжении 23 часов и десяти минут в сутки передает монотонные сигналы. При этом в эфире иногда раздаются короткие сообщения с кодовыми словами, которые, по мнению экспертов, могут быть связаны с военными действиями или учениями.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что на радиостанции «Судного дня» внезапно заиграло «Лебединое озеро».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.