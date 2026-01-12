Интервал между теорией и практикой при сдаче на права собрались резко сократить

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Инициативу оценили участники профильной рабочей группы при правительстве.

Разработанные Министерством внутренних дел изменения в правилах сдачи экзаменов на получение водительских прав предполагают ужесточение сроков прохождения практической части. Для кандидатов, успешно сдавших теорию, максимальный период ожидания практического экзамена предлагается сократить с шести месяцев до 60 дней.

Эксперт рабочей группы при правительстве по регуляторной гильотине законодательства в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов положительно оценил инициативу. Он отметил, что сейчас кандидаты, сдающие экзамены самостоятельно, без обучения в автошколе, нередко сталкиваются с ситуацией, когда практику в ГИБДД назначают через полгода. За это время срок действия теоретического экзамена истекает, что вынуждает человека снова проходить тестирование. По его мнению, сокращение сроков устраняет эту проблему и является логичным нововведением. Его позицию привела Парламентская газета.

Поправки также содержат дополнительные изменения. В частности, перечень оснований для недопуска к экзамену дополнили новым пунктом, запрещающим использование экзаменуемыми средств связи, а также фото-, аудио- и видеотехники и другой персональной электроники.

Документ предусматривает и новые причины для аннулирования уже выданных водительских удостоверений. Так, если водитель не пройдет внеочередной медицинский осмотр, назначенный при выявлении признаков заболевания или иного неблагоприятного состояния здоровья, его права могут признать недействительными.

Кроме того, предлагается полностью перейти на электронный формат медицинских справок. Обмен данными между МВД и Минздравом будут вести в цифровом виде. В связи с этим, после вступления в силу соответствующего закона с 1 марта 2027 года водителям не потребуется самостоятельно предоставлять медицинское заключение в Госавтоинспекцию.

Отдельно отмечается, что в России 9 января вступили в силу изменения в КоАП, ужесточившие ответственность за нарушение правил перевозки детей. Размер штрафа для водителей увеличен до пяти тысяч рублей, для должностных лиц — до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — до 200 тысяч рублей.

