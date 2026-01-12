Кот из России признан самым красивым в мире по итогам рейтинга 2025 года

Фото: www.globallookpress.com/Vladimir Baranov

Эксперты Всемирной федерации подвели итоги ежегодного рейтинга, в который вошли почти полторы тысячи животных из разных стран.

Абсолютным лидером рейтинга Всемирной федерации кошек по итогам 2025 года стал абиссинский кот из России.

Он набрал более 19,7 тысячи баллов, что позволило ему уверенно занять первое место. Следом расположилась шотландская вислоухая кошка из Таиланда — ее результат составил 18,5 тысячи баллов.

Всего в рейтинге представлены почти полторы тысячи животных. При этом позиции российских кошек остаются сильными и в перспективе: в предварительном рейтинге на 2026 год лидирует короткошерстный британец, который уже набрал 550 баллов.

Ранее в Москве приняли судебное решение, направленное на пресечение незаконного оборота редких животных. С соответствующими материалами, рассмотренными в Хамовническом районном суде Москвы, ознакомился 5-tv.ru.

Инстанция постановила закрыть сайт, на котором разместили объявление о продаже камышового кота — дикого хищника, включенного в Красную книгу России. На интернет-ресурсе редкое животное предлагалось для приобретения в частное владение.

При вынесении решения суд указал, что торговля представителями видов, находящихся под государственной охраной, противоречит действующему законодательству.

