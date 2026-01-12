Посла России в Ереване Сергея Копыркина вызвали в МИД Армении

Фото: © РИА Новости/Асатур Есаянц

Внешнеполитическое ведомство страны отметило нарушение принципов дружбы между странами.

Посла России в Армении Сергея Копыркина вызвали в министерство иностранных дел республики. Об этом сообщило ведомство.

Как уточнили в министерстве, поводом для вызова стали заявления, прозвучавшие в эфире одного из государственных медиахолдингов. Конкретный медиахолдинг и содержание комментариев не раскрываются. В ходе беседы представители МИД подчеркнули, что эти высказывания противоречат принципам дружеских отношений между государствами.

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 29 декабря 2025 года отметил, что Ереван не планирует разрывать политические, экономические или иные связи с Россией. Он добавил, что расширение контактов с США и Евросоюзом не направлено на противопоставление российскому взаимодействию.

Как писал в декабре 5-tv.ru, официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что высказывания представителей Евросоюза (ЕС) в сторону отношений Армении и России преследуют единственную цель — нанесение ущерба контактам между двумя государствами.

