Оперный певец Андреа Бочелли выступит на церемонии открытия Олимпиады-2026

Игры пройдут в Италии с 6 по 22 февраля.

Итальянский оперный певец Андреа Бочелли будет выступать на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Милане и Кортине, которые пройдут в период с 6 по 22 февраля. Об этом сообщила пресс-служба оргкомитета Игр.

В заявлении говорится, что присутствие Бочелли на Олимпиаде «представляет собой естественный мост между музыкой и спортом».

«Это не просто его возвращение в олимпийский контекст после участия в церемонии закрытия зимних Олимпийских игр в Турине в 2006 году, но и возможность рассказать об Играх через наше итальянское музыкальное наследие, которое высоко ценится во всем мире», — говорится в материале.

Ранее организаторы сообщили о том, что на церемонии открытия зимних Олимпийских игр также будет выступать американская певица Мэрайя Кэри. Темой церемонии открытия станет «Гармония».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что российская лыжница Дарья Непряева получила право выступить в раздельной гонке, скиатлоне и марафоне на зимних Олимпийских играх 2026 года. Также известно о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских фигуристов Аделию Петросян и Петра Гуменника к участию в Играх.

