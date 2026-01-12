ФССП потребовала от Ларисы Долиной освободить квартиру в течение пяти дней

Фото: © РИА Новости/Юрий Кочетков

Народная артистка России должна передать жилье в Хамовниках новой собственнице.

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) предоставила певице Ларисе Долиной пятидневный срок для добровольной передачи квартиры в Хамовниках. Об этом 5-tv.ru сообщила адвокат покупательницы Полины Лурье Светлана Свириденко.

Ранее артистка обращалась с просьбой о временной отсрочке передачи жилья. По словам адвоката, часть вещей Долиной уже вывезена, однако мебель должна остаться на месте.

Мосгорсуд 25 декабря постановил выселить Долину из приобретенного Лурье объекта. С этого момента право пользования квартирой для певицы, ее дочери и внучки было прекращено. Сторона защиты сообщила, что артистка готова покинуть квартиру до 10 января.

Юрист Сергей Жорина ранее отмечал, что Полина Лурье рискует при попытках самостоятельных действий вне рамок судебного процесса. По его словам, типичные ошибки включают самовольное проникновение в жилье, замену замков без участия приставов, эмоциональные переговоры или публичные заявления, которые могут сместить внимание с исполнения судебного решения на конфликт сторон.



