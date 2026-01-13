«Базовый минимум»: почему редкие интенсивные тренировки опаснее регулярных

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

Специалист порекомендовала распределять физическую активность в течение недели для снижения рисков для сердца и суставов.

Регулярная физическая активность, равномерно распределенная по дням недели, является более безопасной и эффективной для здоровья, чем редкие, но интенсивыне тренировки. Об этом сообщила порталу Газета.ру руководитель отдела клинической геронтологии Российского геронтологического научно-клинического центра, профессор кафедры болезней старения Пироговского университета Минздрава России Ирина Стражеско.

По словам специалиста, влияние физических нагрузок на организм напрямую зависит от их интенсивности, продолжительности и условий выполнения.

«Базовый минимум для взрослых — это 150-300 минут аэробной активности средней интенсивности (ходьба, велосипед, плавание — пульс 55-70% от максимального, ощущение легкой одышки) или 75-150 минут аэробной активности высокой интенсивности (бег, интенсивные тренировки — пульс 70-85% от максимального) в неделю. Силовые упражнения на основные группы мышц не менее двух раз в неделю», — пояснила эксперт.

Стражеско добавила, что один-два дня могут быть полностью посвящены отдыху или восстановлению, допуская легкую ходьбу и растяжку. Такой подход позволяет снизить риск сердечно-сосудистых и когнитивных нарушений, а также сохранить мышечную массу и плотность костей.



