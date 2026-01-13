Музыка в метро: врач рассказала о скрытой угрозе для слуха

Фото: © РИА Новости/Сергей Пятаков

Высокая громкость и длительное использование могут вызвать необратимые изменения во внутреннем ухе.

Регулярное прослушивание музыки в наушниках во время поездок в метро может представлять опасность для слуха. Об этом Lenta.ru сообщила врач-оториноларинголог и сурдолог Лариса Вылегжанина.

По словам специалиста, основную угрозу представляет избыточная громкость, к которой люди часто прибегают, стараясь заглушить звуки подземки. Звуковое воздействие на уровне около ста децибел и выше вызывает перегрузку слухового аппарата, снижает чувствительность восприятия и со временем может привести к развитию тугоухости.

Врач отметила, что продолжительное использование наушников в условиях постоянного шума способно вызвать стойкие и необратимые изменения во внутреннем ухе. В результате повреждаются чувствительные рецепторные клетки, отвечающие за передачу звуковых сигналов.

«Первые симптомы включают ощущение заложенности ушей после поездки, временное снижение слуха, звон или шум в ушах», — пояснила врач.

Вылегжанина напомнила, что Всемирная организация здравоохранения рекомендует соблюдать так называемое правило «шестьдесят на шестьдесят»: уровень громкости не должен превышать 60% от максимального, а общее время прослушивания музыки — одного часа в день. В условиях метро специалист посоветовала отдавать предпочтение наушникам с функцией активного шумоподавления, которые позволяют снизить фоновый шум без увеличения громкости.



