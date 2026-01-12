Отельеры Антальи предупредили о рисках в случае отказа от «все включено»

Отельер Бильгинер предупредил о рисках в случае отказа от «все включено»

Изменение формата может снизить интерес туристов из России.

Любые корректировки системы «все включено» на турецких курортах способны негативно отразиться на туристическом потоке из России. Об этом в беседе с РИА Новости заявил владелец одного из наиболее известных отелей Антальи Мехмет Уста Бильгинер.

По его словам, российские туристы традиционно ориентируются на понятную и предсказуемую модель сервиса, позволяющую заранее планировать расходы. Именно система «все включено», как отметил отельер, является ключевым фактором выбора Турции для значительной части гостей.

Бильгинер подчеркнул, что рынок туризма остается крайне конкурентным, а путешественники при выборе направления в первую очередь сравнивают стоимость и набор услуг. Любые ограничения привычного формата, даже если они объясняются экономическими или качественными соображениями, могут быть восприняты как ухудшение условий отдыха.

Он добавил, что отказ от сложившейся модели создаст риски перераспределения туристических потоков в пользу других стран, где аналогичный формат продолжает действовать. В условиях высокой конкуренции, по его мнению, отрасль не может позволить себе таких потерь.

Ранее в туристическом сообществе Турции обсуждали инициативы по частичному пересмотру системы «все включено», включая возможность выбора отдельных услуг и отказа от стандартного пакета. В администрации президента Турции сообщали, что соответствующие предложения от представителей отрасли поступили, однако любые решения будут приниматься с учетом ожиданий туристов и без ущерба для экономики сектора.



